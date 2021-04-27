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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

27 апреля в городах Плейно и Фриско (США) стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В первый игровой день было сыграно четыре встречи.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Сборная Беларуси U18 — Сборная Швеции U18 — 1:5

Шведы начали выступление на ЮЧМ-2021 с победы в матче с беларусью. В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Лудвиг Перссон. За сборную Беларуси единственную шайбу в матче забросил Данила Климович.

U18 ЧМ-2021. Группа A
27 апреля 2021, вторник. 00:00 МСК
Беларусь U18
Окончен
1 : 5
Швеция U18
0:1 Росен (Ольссон, Хевелид) – 05:00' (5x4)   0:2 Люселль – 21:50' (5x5)   1:2 Климович (Сидоров, Кузьмин) – 28:32' (5x4)   1:3 Эяс (Шёберг, Кангас) – 38:12' (5x5)   1:4 Перссон (Хевелид) – 58:20' (5x5)   1:5 Шёхольм (Перссон, Хаса) – 59:08' (5x5)

Сборная Чехии U18 — Сборная Германии U18 — 3:1

Чехи также начали выступление на турнире с победы. В составе чехов заброшенными шайбами отметились Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. Единственный гол сборной Германии на счету Янника Проске.

U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 00:00 МСК
Чехия U18
Окончен
3 : 1
Германия U18
1:0 Паер (Кос, Брабенец) – 20:49' (5x4)   2:0 Штурц – 35:53' (4x5)   3:0 Рышавы (Моравец, Гамара) – 49:35' (5x4)   3:1 Проске (Кляйн, Хайгль) – 55:37' (4x4)

Сборная Латвии U18 — Сборная Швейцарии U18 — 4:2

Швейцарцы оформили свою победу за 26 игровых минут, забросив четыре шайбы. Из авторами стали Джереми Джабола, Ликит Райхле, Лиан Брискель и Луис Робин. На счету Робина и Бикселя также по одной голевой передаче. Две результативные передачи на счету Атилио Биаски и Дарио Зидлера. В составе латышей голами отметились Данс Лочмелис и Анри Равинскис.

U18 ЧМ-2021. Группа A
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Латвия U18
Окончен
2 : 4
Швейцария U18
0:1 Джабола (Биксель, Биаска) – 12:02' (5x4)   0:2 Райхле (Робин, Зидлер) – 12:25' (5x5)   0:3 Биксель (Биаска) – 24:42' (5x5)   0:4 Робин (Дзанетти, Зидлер) – 25:06' (5x5)   1:4 Лочмелис (Дукурс, Вилманис) – 37:50' (5x5)   2:4 Равинскис (Ходас, Силкалнс) – 39:08' (5x5)

Сборная России U18 — Сборная США U18 — 7:6 (ОТ)

Россияне и американцы устроили настоящую рубку, подарив болельщикам 13 заброшенных шайб. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков. За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 6
ОТ
США U18
0:1 Чесли – 02:56' (5x5)   0:2 Дюк (Хатсон, Пастухов) – 05:24' (5x4)   1:2 Юров (Чибриков, Макаров) – 09:18' (5x5)   1:3 Беренс (Хатсон, Кули) – 16:44' (5x4)   1:4 Страки (Ховард, Страмел) – 21:27' (5x5)   1:5 Пастухов (Хатсон, Беренс) – 24:16' (5x4)   2:5 Бучельников (Новиков) – 26:16' (5x5)   3:5 Гайдамак (Грудинин, Чибриков) – 28:09' (5x5)   4:5 Мичков (Грудинин, Петров) – 33:09' (5x4)   4:6 Дюк (Пастухов, Беренс) – 36:36' (5x5)   5:6 Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 39:12' (5x4)   6:6 Мирошниченко (Свечков, Юров) – 54:44' (5x5)   7:6 Чибриков (Иванцов) – 61:25' (3x3)

Следующим соперником российской команды станет сборная Финляндии. Матч состоится 28 апреля. Начало — в 0:00 мск.

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