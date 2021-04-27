Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

27 апреля в городах Плейно и Фриско (США) стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В первый игровой день было сыграно четыре встречи.

Сборная Беларуси U18 — Сборная Швеции U18 — 1:5



Шведы начали выступление на ЮЧМ-2021 с победы в матче с беларусью. В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Лудвиг Перссон. За сборную Беларуси единственную шайбу в матче забросил Данила Климович.

Сборная Чехии U18 — Сборная Германии U18 — 3:1



Чехи также начали выступление на турнире с победы. В составе чехов заброшенными шайбами отметились Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. Единственный гол сборной Германии на счету Янника Проске.

Сборная Латвии U18 — Сборная Швейцарии U18 — 4:2



Швейцарцы оформили свою победу за 26 игровых минут, забросив четыре шайбы. Из авторами стали Джереми Джабола, Ликит Райхле, Лиан Брискель и Луис Робин. На счету Робина и Бикселя также по одной голевой передаче. Две результативные передачи на счету Атилио Биаски и Дарио Зидлера. В составе латышей голами отметились Данс Лочмелис и Анри Равинскис.

Сборная России U18 — Сборная США U18 — 7:6 (ОТ)



Россияне и американцы устроили настоящую рубку, подарив болельщикам 13 заброшенных шайб. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков. За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Следующим соперником российской команды станет сборная Финляндии. Матч состоится 28 апреля. Начало — в 0:00 мск.