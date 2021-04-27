Третьяк – о победе России со счёта 1:5: редкий случай, и я не надеялся, что так получится

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу юниорской сборной России в стартовом матче ЮЧМ-2021 со сборной США (7:6 ОТ).
«Откровенно говоря, отыграться со счета 1:5 — редкий случай, и я не надеялся, что так получится. Чемпионат мира среди игроков до 18 лет интересен тем, что матчи там непредсказуемы. Молодым свойственно ошибаться, у них нет такого уравновешенного характера. Тренеры если и говорят, что при счете 5:1 можно сыграть от обороны, но игроки все равно хотят идти вперед, как это сделали американцы, которые на контратаках получили все голы.
С другой стороны, это очень важная в психологическом плане победа. Она первая на турнире, ребята проявили характер, так как при счете 1:5 можно было опустить руки. А они бились до конца, у ребят есть характер, они умеют забивать, но есть над чем работать.
Игра вратаря, конечно, огорчила. Но это первый матч, чемпионат мира — это всегда волнительно. Думаю, эта победа всех подхлестнёт», — приводит слова Третьяка ТАСС.
- 27 апреля 2021
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