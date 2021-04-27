Перрон: Если каждый сможет проявить свои лучшие качества, то всё будет хорошо

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон поделился мнением о последних результатах команды.
«Мы утром перед игрой говорили о текущей ситуации. Я не был доволен тем, как провёл последнюю пару матчей. И очень здорово, что мы теперь все вместе смогли дать результат. Но мы должны продолжать в том же духе, не останавливаясь на этом. Первый период у нас ещё получился хорошим, но ко второму уже есть вопросы. Что нужно делать, чтобы от нас не уходила инициатива? Как раз это постоянно обсуждаем в раздевалке. Нужно не отходить от своего хоккея, идти вперёд, давить, бросать. Если каждый отдельно сможет проявить свои лучшие качества и мы будем все вместе играть по своей системе, то всё будет хорошо», — цитирует Перрона официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 27 апреля 2021
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