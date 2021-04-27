Капризов: стараюсь не думать о «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что старается не думать о «Колдер Трофи».
«Стараюсь не думать об этом. Но постоянно получаю сообщения в соцсетях. Для меня успехи команды на первом месте. Разговоры о Робертсоне? Это мотивирует, но я стараюсь не думать об этом», — цитирует Капризова журналист Майкл Руссо в «Твиттере».
Напомним, что «Колдер Трофи» – трофей, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящему первый полноценный сезон в НХЛ.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов провёл 47 матчей и набрал 41 очко: забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач.
После 47 игр «Миннесота» с 65 очками занимает третье место в таблице Западного дивизиона. «Уайлд» уже обеспечил себе место в плей-офф.
- 27 апреля 2021
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