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Николишин: как бы эйфория вчерашнего матча с США не повлияла на сегодняшний настрой

Николишин: как бы эйфория вчерашнего матча с США не повлияла на сегодняшний настрой
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал победу юниорской сборной России над США (7:6 ОТ) на юниорском чемпионате мира.

«Победа есть победа. Когда вытаскиваешь игру с 1:5, она эмоционально подхлестнёт ребят к дальнейшим позитивным действиям. Но по большому счёту она ничего не решает. Это игра в группе, где пять команд, из которых четыре выходят. Думаю, что наши ребята выйдут. Американцы — тоже.

Вся борьба предстоит на этапе плей-офф. Сейчас нужно обкатать какие-то взаимодействия, наиграть какие-то связи. Конечно, ребята молодцы, что выиграли. Сегодня пройдёт игра с Финляндией. Для финнов это будет первый матч на чемпионате. Они организованны, мобильны, техничны. Как бы эйфория вчерашнего матча не повлияла на сегодняшний настрой», — сказал Николишин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче группового этапа сборная России уступала США 1:5, но одержала победу в овертайме (7:6).

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Расписание матчей юниорского чемпионата мира - 2021
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