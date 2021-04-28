Нападающий сборной Беларуси оформил первый хет-трик на ЮЧМ-2021

В эти минуты в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» проходит матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Швейцарии и Беларуси. Завершился 2-й период, номинальные гости льда ведут – 4:1.
Хет-триком в этом матче уже успел отметиться форвард сборной Беларуси Данила Климович. Ему удалось стать первым хоккеистом на ЮЧМ-2021, отличившимся как минимум три раза в одной игре. В матче первого игрового дня со сборной Швеции (1:5) Климович стал автором единственного гола своей сборной. Таким образом, на его счету 4 (4+0) очка в двух играх.
Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная Беларуси выступает в группе A вместе с командами из Швеции, Швейцарии, Канады и Латвии.
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