Нападающий сборной Беларуси оформил первый хет-трик на ЮЧМ-2021

В эти минуты в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» проходит матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Швейцарии и Беларуси. Завершился 2-й период, номинальные гости льда ведут – 4:1.

Хет-триком в этом матче уже успел отметиться форвард сборной Беларуси Данила Климович. Ему удалось стать первым хоккеистом на ЮЧМ-2021, отличившимся как минимум три раза в одной игре. В матче первого игрового дня со сборной Швеции (1:5) Климович стал автором единственного гола своей сборной. Таким образом, на его счету 4 (4+0) очка в двух играх.



Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная Беларуси выступает в группе A вместе с командами из Швеции, Швейцарии, Канады и Латвии.