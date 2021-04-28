Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021, ведя в счёте 3:1 к концу матча

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021 (U-18) между сборными Финляндии и России. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам – 4:3.

К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате 6 на 5 Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

Отметим, что нападающий Данила Юров оформил ассистентский дубль (0+2), а голкипер Сергей Иванов, защищавший ворота сборной России, отразил 52 броска из 56.

Напомним, что в дебютной игре на ЮЧМ-2021 российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Для Финляндии встреча с подопечными Альберта Лещёва стала дебютной на турнире.



Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.