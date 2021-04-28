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«Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря 36 сейвам Василевского и 2 ассистам Сергачёва

«Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря 36 сейвам Василевского и 2 ассистам Сергачёва
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Алекс Барре-Буле, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Алекс Киллорн (2). Российский защитник Михаил Сергачёв за 24.08 на площадке записал на свой счёт две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов из 40 бросков.

За «Чикаго» голы забили Брэндон Хагель, Уайатт Калинюк, Данкан Кит и Доминик Кубалик. Защитник Никита Задоров за 18.50 на льду заработал показатель полезности «-2».

Следующий матч «Тампа» проведёт дома 30 апреля с «Даллас Старз», а «Чикаго» 30 апреля и 2 мая примет «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чернак – 00:28' (5x5)   0:2 Гурд (Сергачёв, Коулман) – 04:15' (5x5)   1:2 Хагель (Дак) – 11:59' (5x5)   1:3 Барре-Буле (Палат, Пойнт) – 15:04' (5x5)   2:3 Калинюк – 17:59' (5x5)   2:4 Пойнт (Палат) – 26:40' (5x5)   2:5 Коулман (Джонсон, Гудроу) – 29:21' (5x5)   2:6 Киллорн (Сергачёв, Пойнт) – 33:39' (5x4)   3:6 Кит (Кейн, Хиностроза) – 39:28' (5x5)   4:6 Кубалик (Кейн, Дебринкэт) – 53:51' (5x4)   4:7 Киллорн (Чернак) – 59:09' (5x5)
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