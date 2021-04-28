«Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря 36 сейвам Василевского и 2 ассистам Сергачёва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Алекс Барре-Буле, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Алекс Киллорн (2). Российский защитник Михаил Сергачёв за 24.08 на площадке записал на свой счёт две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов из 40 бросков.

За «Чикаго» голы забили Брэндон Хагель, Уайатт Калинюк, Данкан Кит и Доминик Кубалик. Защитник Никита Задоров за 18.50 на льду заработал показатель полезности «-2».

Следующий матч «Тампа» проведёт дома 30 апреля с «Даллас Старз», а «Чикаго» 30 апреля и 2 мая примет «Флориду Пантерз».