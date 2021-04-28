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Сборная США обыграла Германию во втором матче на ЮЧМ-2021

Сборная США обыграла Германию во втором матче на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» прошёл матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными США и Германии.

Американская сборная победила немцев со счётом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз, Тай Галлахер (2), Саша Пастухов и Чарли Страмел. У Германии голы забили Роман Цап, Беннет Росми и Себастьян Циммерман.

В матче первого игрового дня команда США уступила сборной России в овертайме со счётом 6:7, а Германия проиграла Чехии – 1:3.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Германия U18
Окончен
3 : 5
США U18
0:1 Хьюз (Мёрчисон, Дивайн) – 09:29' (5x5)   0:2 Галлахер (Хрещук, Ховард) – 16:31' (5x4)   1:2 Цап – 19:21' (5x5)   1:3 Пастухов (Кули) – 32:40' (5x5)   2:3 Росми (Луц) – 38:18' (5x3)   2:4 Страмел – 47:35' (5x5)   3:4 Циммерман (Хайгль) – 51:48' (5x5)   3:5 Галлахер (Ховард) – 56:49' (5x4)
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