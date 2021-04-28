Сборная США обыграла Германию во втором матче на ЮЧМ-2021

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» прошёл матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными США и Германии.

Американская сборная победила немцев со счётом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз, Тай Галлахер (2), Саша Пастухов и Чарли Страмел. У Германии голы забили Роман Цап, Беннет Росми и Себастьян Циммерман.

В матче первого игрового дня команда США уступила сборной России в овертайме со счётом 6:7, а Германия проиграла Чехии – 1:3.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.