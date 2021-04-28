Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рейдеборн: не видел семью с ноября по апрель, но потерпеть месяц ради ЧМ – это нормально

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Рейдеборн: не видел семью с ноября по апрель, но потерпеть месяц ради ЧМ – это нормально
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, согласившийся прибыть в расположение сборной Швеции для подготовки к чемпионату мира 2021 года, прокомментировал массовый отказ соотечественников от игры за национальную команду на турнире в Риге.

Расписание матчей / Календарь игр - ЧМ по хоккею 2021

«Я знаю, что в КХЛ иностранные игроки очень много времени провели без своих семей, и я слышал, что очень многие игроки лиги отказываются от сборной по той причине, что хотят провести лето в кругу близких.
В любом случае я не видел семью с ноября по апрель, но они считают, что потерпеть месяц ради шанса сыграть на чемпионате мира – это нормально», — цитирует Рейдеборна HockeyNews.se.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021