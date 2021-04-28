Рейдеборн: не видел семью с ноября по апрель, но потерпеть месяц ради ЧМ – это нормально

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, согласившийся прибыть в расположение сборной Швеции для подготовки к чемпионату мира 2021 года, прокомментировал массовый отказ соотечественников от игры за национальную команду на турнире в Риге.
«Я знаю, что в КХЛ иностранные игроки очень много времени провели без своих семей, и я слышал, что очень многие игроки лиги отказываются от сборной по той причине, что хотят провести лето в кругу близких.
В любом случае я не видел семью с ноября по апрель, но они считают, что потерпеть месяц ради шанса сыграть на чемпионате мира – это нормально», — цитирует Рейдеборна HockeyNews.se.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
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