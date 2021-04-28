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Ярмо Кекяляйнен будет помощником генменеджера сборной Финляндии на Олимпиаде-2022

Ярмо Кекяляйнен будет помощником генменеджера сборной Финляндии на Олимпиаде-2022
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен будет помощником генерального директора сборной Финляндии на Олимпийских играх 2022 года, сообщает Франк Серавалли в «Твиттере».

Кекяляйнен будет помогать Йере Лехтинену в подборе состава сборной Финляндии для Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине.

Специалист завершил игровую карьеру в 1995 году. Помимо финских клубов «Ильвес», «Калпа», «Таппара», «Вестерос» Кекалайнен, будучи игроком, выступал в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз» и «Оттаву Сенаторз».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022-го. Действующий победитель олимпийских игр по хоккею – сборная России, которая в 2018 году обыграла в финале Германию.

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