Ярмо Кекяляйнен будет помощником генменеджера сборной Финляндии на Олимпиаде-2022
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен будет помощником генерального директора сборной Финляндии на Олимпийских играх 2022 года, сообщает Франк Серавалли в «Твиттере».
Кекяляйнен будет помогать Йере Лехтинену в подборе состава сборной Финляндии для Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине.
Специалист завершил игровую карьеру в 1995 году. Помимо финских клубов «Ильвес», «Калпа», «Таппара», «Вестерос» Кекалайнен, будучи игроком, выступал в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз» и «Оттаву Сенаторз».
Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022-го. Действующий победитель олимпийских игр по хоккею – сборная России, которая в 2018 году обыграла в финале Германию.
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