«Авангард» — ЦСКА: Стась вернулся в состав омичей

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на шестой матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Береглазов — Каски, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Готовец — Гончаров, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Чистяков, Дедунов — Стась — Комаров; Грицюк.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин; Афанасьев.
Напомним, что после пяти матчей в серии ведёт омская команда – 3-2.
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