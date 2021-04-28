«Авангард» — ЦСКА: Стась вернулся в состав омичей

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на шестой матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Береглазов — Каски, Ковальчук — Зернов — Каблуков;

Готовец — Гончаров, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;

Чистяков, Дедунов — Стась — Комаров; Грицюк.

ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин; Афанасьев.



Напомним, что после пяти матчей в серии ведёт омская команда – 3-2.