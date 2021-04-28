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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: Стась вернулся в состав омичей

«Авангард» — ЦСКА: Стась вернулся в состав омичей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на шестой матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Береглазов — Каски, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Готовец — Гончаров, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Чистяков, Дедунов — Стась — Комаров; Грицюк.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин; Афанасьев.

Напомним, что после пяти матчей в серии ведёт омская команда – 3-2.

«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина начнётся в 19:00
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