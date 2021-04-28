Видео гола Толчинского, который принёс «Авангарду» победу в финале Кубка Гагарина

Сегодня, 28 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 и стали победителем Кубка Гагарина. Победную шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.



Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода забросил победную шайбу. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии и принёс омичам победу.

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По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).