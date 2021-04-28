«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина с третьей попытки

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей (1:0).
Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Омский клуб принимал участие в финальной серии третий раз в истории. В чемпионатах-2011/2012 и 2018/19 «Авангард» становился серебряным призёром турнира.
Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречались одни и те же команды. В сезоне-2018/2019 ЦСКА обыграл «Авангард» в финале. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
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