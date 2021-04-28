Сергей Толчинский — самый ценный игрок Кубка Гагарина

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский стал самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Толчинский провёл 24 матча и набрал 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. Кстати, на счету форварда победная шайба в шестом финальном матче.



Кроме того, Толчинский сравнялся с нападающим ЦСКА Константином Окуловым по количеству очков в плей-офф. Оба форварда набрали по 20 очков.



Напомним, что после прошлого сезона Толчинский перешёл в «Авангард» из ЦСКА.

По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).