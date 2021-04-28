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Сергей Толчинский — самый ценный игрок Кубка Гагарина

Сергей Толчинский — самый ценный игрок Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский стал самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Толчинский провёл 24 матча и набрал 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. Кстати, на счету форварда победная шайба в шестом финальном матче.

Кроме того, Толчинский сравнялся с нападающим ЦСКА Константином Окуловым по количеству очков в плей-офф. Оба форварда набрали по 20 очков.

Напомним, что после прошлого сезона Толчинский перешёл в «Авангард» из ЦСКА.

По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).

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