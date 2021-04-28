Борис Михайлов: если нападающие ЦСКА не забивают в ситуации 5 на 3, то как можно выиграть?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«Авангард» заслуженно победил. Думаю, мы проиграли не сегодня, а в четвёртой встрече.



Ничего грустного нет, ведь жизнь продолжается. ЦСКА безусловно есть над чем работать. Если нападающие не забивают в ситуации 5 на 3, то как можно выиграть? Никак!



Это естественная концовка. Задача, которая стояла перед командой — выигрыш Кубка Гагарина — не выполнена. Есть над чем подумать», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).