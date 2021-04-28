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«Ребята, молодцы. Всех люблю». Сергей Шумаков отреагировал на победу бывших одноклубников

«Ребята, молодцы. Всех люблю». Сергей Шумаков отреагировал на победу бывших одноклубников
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста Сергей Шумаков в «инстаграме» отреагировал на победу омского «Авангарда». Форвард провёл за омскую команду 28 матчей в регулярном чемпионате нынешнего сезона и набрал 13 очков: забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.

«Ребята, молодцы. Всех люблю», – написал Шумаков в «инстаграме».

По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).

Шумаков принимал участие в прошлом финале плей-офф КХЛ, когда омичи уступили ЦСКА со счётом 0-4 в серии.

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