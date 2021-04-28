Крылов — игрокам «Авангарда»: над клубом висела какая-то карма, и мы её сняли, понимаете?!

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в раздевалке не скрывал своих эмоций по поводу победы команды в Кубке Гагарина.
«Омск уже очень давно ждал этой победы. Настолько давно, что уже многие даже не верили. Над «Авангардом» висела какая-то карма, и мы её сняли, понимаете? Все вместе её сняли! Это реально была киношная история. Я надеюсь, что когда-нибудь по этому сценарию снимут фантастический фильм, как мы шли к этому Кубку. Омск — это для тебя!» — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что омский клуб принимал участие в финальной серии третий раз в истории. В чемпионатах-2011/2012 и 2018/2019 «Авангард» становился серебряным призёром турнира.
По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
- 29 апреля 2021
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:38
-
22:38
-
22:33
-
22:29
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:40
-
21:34
-
21:33