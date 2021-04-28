Крылов — игрокам «Авангарда»: над клубом висела какая-то карма, и мы её сняли, понимаете?!

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в раздевалке не скрывал своих эмоций по поводу победы команды в Кубке Гагарина.



«Омск уже очень давно ждал этой победы. Настолько давно, что уже многие даже не верили. Над «Авангардом» висела какая-то карма, и мы её сняли, понимаете? Все вместе её сняли! Это реально была киношная история. Я надеюсь, что когда-нибудь по этому сценарию снимут фантастический фильм, как мы шли к этому Кубку. Омск — это для тебя!» — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что омский клуб принимал участие в финальной серии третий раз в истории. В чемпионатах-2011/2012 и 2018/2019 «Авангард» становился серебряным призёром турнира.



По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).