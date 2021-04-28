Хартли: мы вернёмся в Омск с трофеем и баннером, который поднимем под своды арены

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями о болельщиках команды.



«Омские фанаты невероятны. Помню, как мы садились в автобус, ехали в аэропорт, улетали из Омска. Там были болельщики всех возрастов – мужчины, женщины, дети, все плакали, они теряли свою команду. Мы в общей сложности проведём здесь, в Балашихе, четыре года, к тому времени, как построят новую арену. Но мы вернёмся с трофеем и баннером, который мы поднимем под своды новой арены.



Наши фанаты путешествуют везде. Мы приезжаем в Новосибирск, они там, мы видим их на выездах. Мы получили новых фанатов в Балашихе, но мы также играем за наших фанатов в Омске. Мы задолжали им это чемпионство.



Многие в нас не верили? В жизни важно верить в себя и в людей, которые рядом. Нельзя контролировать весь мир, можно только тех, кто вокруг тебя. Это всё тяжёлая работа и желание победить, которое было у нас с первого дня, и мы были вознаграждены. Великолепное чувство.

Что ещё более важно, если хочешь победить, тебя должны окружать хорошие люди. Я приехал сюда три года назад, здесь были невероятные люди. Многие игроки были здесь на протяжении этих трёх лет, мы выросли вместе, добавили новых членов команды. Сегодня мы чемпионы, это невероятно!» – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.