Президент ИИХФ Фазель: удивлён победе «Авангарда». Хартли — великий тренер, он это доказал

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина, а также отметил выдающиеся успехи Боба Хартли.



«Я удивлён и рад победе „Авангарда“. Омск — хоккейный город, скоро там будет новая арена, местные болельщики наконец лично будут наблюдать за своей командой. И надо отметить Боба Хартли — он великий тренер, и это доказал», — передаёт слова Фазеля ТАСС.



Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счётом 4-2 и впервые в истории завоевал титул.



Боб Хартли стал вторым тренером в истории, который сумел выиграть и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Победу в Кубке Стэнли канадец одержал в сезоне-2000/2001 с командой «Колорадо Эвеланш». Первым тренером, сумевшим выиграть оба турнира, стал Майк Кинэн, побеждавший с «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1993/1994) и магнитогорским «Металлургом» (сезон-2013/2014).

Хартли: мы вернёмся в Омск с трофеем и баннером, который поднимем под своды арены