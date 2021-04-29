«Амур» продлил контракты с Сергеем Терещенко и Глебом Корягиным
Хабаровский «Амур» продлил контракты с 29-летним защитником Сергеем Терещенко и его 26-летним коллегой по амплуа Глебом Корягиным. Об этом сообщается в «Инстаграме» агентства Winners Hockey.
Оба игрока продлили соглашения сроком на 1 год.
Терещенко в минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провёл 37 встреч, в которых отметился 12 (6+6) результативными действиями, заработав показатель полезности «+1». У Корягина за 48 игр десять (3+7) очков при коэффициенте полезности «-4». Для Глеба предстоящий сезон станет четвёртым в составе «Амура», для Сергея — вторым.
«Амур», набрав 55 очков в 60 встречах, занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от зоны плей-офф на 12 очков.
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