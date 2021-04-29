«Сент-Луис» на последних секундах вырвал победу у «Миннесоты», отыгравшись с 1:3

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Сент-Луис» дублем отметился Майк Хоффман, ещё по голу на счету Джордана Кайру и Роберта Томаса, чей гол за 23 секунды до конца встречи и принёс гостям победу. В составе «Миннесоты» отличились Юнас Бродин, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо.

Отметим, что хоккеисты «Миннесоты» вели к началу 3-го периода со счётом 3:1, но, тем не менее, уступили и прервали 7-матчевую победную серию.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут и 5 секунд и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «-1». Его одноклубник Иван Барбашёв за 11.52 на площадке результативными действиями не отметился. Аналогичная ситуация и у форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Сент-Луис Блюз», набрав 50 очков в 47 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Миннесота Уайлд» (65) – 3-е.