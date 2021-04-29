Передача Александра Волкова помогла «Анахайму» обыграть «Кингз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. Российский нападающий Александр Волков отметился результативной передачей. За «Кингз» отличились Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» крупно обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.