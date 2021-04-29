Передача Александра Волкова помогла «Анахайму» обыграть «Кингз»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. Российский нападающий Александр Волков отметился результативной передачей. За «Кингз» отличились Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.
В другом матче «Вегас Голден Найтс» крупно обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:2.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Карлссон (Пьетранджело, Мартинес) – 00:10' (5x5) 1:1 Тэйвз (Сёдерберг) – 13:43' (5x5) 2:1 Пасиоретти (Теодор, Стоун) – 29:36' (5x4) 3:1 Стоун (Стивенсон, Пасиоретти) – 34:39' (5x5) 3:2 Грейвз (Маккиннон) – 37:06' (5x5) 4:2 Пасиоретти (Стоун) – 40:55' (5x5) 5:2 Маршессо – 58:41' (en)
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