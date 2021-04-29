Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Толчинский оскорбил ЦСКА после победы в Кубке Гагарина. Ранее он выступал за армейцев

Толчинский оскорбил ЦСКА после победы в Кубке Гагарина. Ранее он выступал за армейцев
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский не сумел сдержать эмоций после победы над ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во время раздачи автографов на улице, игрок ответил на скандирование «Омский Авангард» нецензурной кричалкой в адрес московского ЦСКА.

«Стегать коней, стегать (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)», — выкрикнул Толчинский несколько раз в толпу.

Толчинский — воспитанник московского ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018 по 2020 годы.

Напомним, «Авангард» одержал победу над ЦСКА со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

Толчинский был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Насладитесь этими кадрами.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021