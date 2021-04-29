Толчинский оскорбил ЦСКА после победы в Кубке Гагарина. Ранее он выступал за армейцев

Форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский не сумел сдержать эмоций после победы над ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во время раздачи автографов на улице, игрок ответил на скандирование «Омский Авангард» нецензурной кричалкой в адрес московского ЦСКА.
«Стегать коней, стегать (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)», — выкрикнул Толчинский несколько раз в толпу.
Толчинский — воспитанник московского ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018 по 2020 годы.
Напомним, «Авангард» одержал победу над ЦСКА со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.
Толчинский был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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