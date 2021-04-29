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Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина

Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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Президент России Владимир Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина. «Авангард» в финальной серии оказался сильнее московского ЦСКА со счётом 4-2.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020–2021 года.

Вы проявили себя дружной, сплочённой командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе. Впервые стали почётными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков.

Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России.

Желаю вам новых ярких свершений и успехов. Молодцы!», — написал в письме Президент России Владимир Путин.

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Насладитесь этими кадрами.
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