Президент России Владимир Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина. «Авангард» в финальной серии оказался сильнее московского ЦСКА со счётом 4-2.



«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020–2021 года.



Вы проявили себя дружной, сплочённой командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе. Впервые стали почётными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков.



Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России.



Желаю вам новых ярких свершений и успехов. Молодцы!», — написал в письме Президент России Владимир Путин.

Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто! Насладитесь этими кадрами.