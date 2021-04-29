Прошкин: нонсенс! Ни один игрок «Авангарда» – флагмана нашего хоккея, не вызван в сборную

Бывший российский хоккеист Виталий Прошкин прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского «Авангарда» не был вызван в расположение национальной сборной России.



«Почему Ковальчука не вызвали в сборную? Он всё равно много очков не набрал. Его можно было не брать. А почему Толчинского не взяли — вопрос к тренеру. Почему он не увидел одного из лучших форвардов?



Ни один игрок команды-чемпиона не вызван в сборную — это нонсенс! Это команда, которая в последние несколько лет играла в финале, и является флагманом нашего хоккея. Они же непросто так в финал попали и выиграли. Кого-то можно было вызвать.



С другой стороны там на первых ролях иностранцы: Буше, Каски, Грубец. Но я не знаю, почему не взяли Толчинского», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ни один из игроков омского «Авангарда» не получил вызов в сборную России