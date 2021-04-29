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Прошкин: нонсенс! Ни один игрок «Авангарда» – флагмана нашего хоккея, не вызван в сборную

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Прошкин: нонсенс! Ни один игрок «Авангарда» – флагмана нашего хоккея, не вызван в сборную
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Бывший российский хоккеист Виталий Прошкин прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского «Авангарда» не был вызван в расположение национальной сборной России.

«Почему Ковальчука не вызвали в сборную? Он всё равно много очков не набрал. Его можно было не брать. А почему Толчинского не взяли — вопрос к тренеру. Почему он не увидел одного из лучших форвардов?

Ни один игрок команды-чемпиона не вызван в сборную — это нонсенс! Это команда, которая в последние несколько лет играла в финале, и является флагманом нашего хоккея. Они же непросто так в финал попали и выиграли. Кого-то можно было вызвать.

С другой стороны там на первых ролях иностранцы: Буше, Каски, Грубец. Но я не знаю, почему не взяли Толчинского», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ни один из игроков омского «Авангарда» не получил вызов в сборную России
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