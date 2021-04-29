Гимаев: сборной России однозначно нужен Бучневич. Толчинский заслужил свой шанс

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского «Авангарда» не был вызван в расположение национальной сборной России.
«Не удивлён, что для подготовки к чемпионату мира не вызвали MVP плей-офф Сергея Толчинского и Илью Ковальчука. У нас достаточно хороший сбалансированный состав, приедут ребята из НХЛ, поэтому тренерскому штабу будет из кого выбрать. Те же Толчинский и Ковальчук потратили очень много сил и эмоций, завоевав кубок Гагарина, — возможно, поэтому тренерский штаб их и не вызвал.
С другой стороны, вполне допускаю, что их вызовут позднее. Высока вероятность, что Толчинский присоединится к сборной чуть позже, так как он провёл действительно выдающийся плей-офф и заслужил свой шанс.
Кого ожидаю из НХЛ? Все наши ключевые игроки продолжают своё выступление в плей-офф. Но «Рейнджерс» сейчас под вопросом выхода в плей-офф. Насколько я знаю, Панарин досрочно отказался ехать в сборную, но из Нью-Йорка однозначно нужен Бучневич — он проводит свой лучший сезон, Шестёркин бы нам тоже не помешал. Из «Коламбуса» смогут приехать Григоренко, которого уже вызвали, и защитник Гавриков. Ещё нам не помешала бы пара защитников Зайцев — Зуб. Нужен и Евгений Дадонов, Проворов — один из лучших наших защитников в НХЛ. В пограничном положении находится «Даллас» — Радулов травмировался до конца сезона, но однозначно нужно звать Гурьянова и вратаря Худобина. Считаю, что все эти игроки нужны и смогли бы помочь на чемпионате мира, собирается сильный состав», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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