Мэр Омска поздравила горожан с победой «Авангарда» в Кубке Гагарина

Мэр Омска Оксана Фадина поздравила жителей города с победой «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.
«Символично то, что в год юбилея полета Ю.А. Гагарина в космос «Авангард» получил заветную награду, носящую имя Героя Советского Союза. 60 лет назад майор Гагарин совершил настоящий прорыв. Сегодня ночью наша команда, пусть и находящаяся временно вдали от нас, совершила свой спортивный прорыв.
Эмоции переполняют… Я разделяю общую радость и гордость за нашу команду. Спортсмены сражались достойно, самоотверженно, не теряя веры в успех. Спасибо тренерам и каждому члену команды – вы сделали большое дело! Спасибо вам, дорогие болельщики! Ваша невероятная энергия зарядила наших спортсменов, поддерживала их и во время домашних матчей, и на выездах.
Надеюсь, в скором времени «Авангард» вернется в наш город, и у нас будет возможность воочию наблюдать за успехами любимой команды. Мы гордимся! Спасибо за победу!», — написала мэр Омска в своём «инстаграме».
- 29 апреля 2021
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