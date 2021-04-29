Бадюков — о причинах отсутствия игроков «Авангарда» в сборной: все места заняты

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского «Авангарда» не был вызван в расположение национальной сборной России.
«От ЦСКА вызвали игроков, на которых сборная рассчитывает всегда. Что касается «Авангарда», у игроков, которых хотели видеть — Шарипзянова и Семёнова — травмы. Толчинский? Первые два звена уже сформированы. Вдобавок будет подкрепление из НХЛ. Так что в сборной все места заняты.
На сборы-то его вызвать можно. Другой вопрос, какое у него состояние? Если у тебя есть более физически здоровые конкуренты, хоть ты и выиграл Кубок Гагарина, но играть не будешь. Здорово же, что у нас в сборной есть конкуренция!» — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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