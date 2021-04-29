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Торнтон — 7-й игрок в истории НХЛ, отдавший 1100 результативных передач

Торнтон — 7-й игрок в истории НХЛ, отдавший 1100 результативных передач
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон отдал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1).

41-летний канадец набрал очки в третьей встрече подряд.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», передача оказалась для него 1100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Торнтон стал седьмым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Полу Коффи (1135 передач), Яромиру Ягру (1155), Рэю Бурку (1169), Марку Мессье (1193), Рону Фрэнсису (1249) и Уэйну Гретцки (1963).

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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