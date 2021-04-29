Толчинский — об уходе из ЦСКА: было очень обидно. Для меня это стало огромной мотивацией

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над ЦСКА (4-2) в серии финала Кубка Гагарина.



«В нас никто не верил. Мы могли ещё в первом раунде плей-офф отлететь. А мы всем доказали, что можем. Нереальные эмоции.



Самый сложный для меня момент в серии с ЦСКА? Для меня — последняя минута на лавке. Было сложно не отключиться.



Что мой друг Максим Мамин сказал мне после матча во время рукопожатия? Он расстроен, понятное дело. Мне его жаль, ведь он мой друг. Но я ему сказал, чтобы не расстраивался. Максим уже забивал в финале, так что ничего страшного. Он сказал, что поздравляет.



«Авангард» выложил за меня армейцам крупную сумму? Для меня это стало огромной мотивацией. Она и помогла всего добиться. Мне было очень обидно, честно. Хотелось доказать. Все получилось, круто.



В чём сила омского клуба? Сплочённость — такой коллектив, такая семья. Каждый друг за друга», — приводит слова Толчинского «Советский спорт».

Отметим, что форвард перешёл в «Авангард» из ЦСКА в прошлое межсезонье.