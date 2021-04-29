Вратарём «Ак Барса» Рейдеборном интересуются «Спартак» и ещё два клуба КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн интересен трём клубам Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что приоритетным вариантом является московский «Спартак». Кроме того, шведом интересуются минское «Динамо» и «Сочи».

Ранее стало известно, что Рейдеборн покинет «Ак Барс». Контракт игрока действует до 30 апреля 2021 года. Он является неограниченно свободным агентом.

29-летний шведский вратарь перешёл в «Ак Барс» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 1,82 и пять матчей в плей-офф (1,68). Всего за два сезона в КХЛ он провёл 70 игр. Процент отражённых бросков — 92,3, коэффициент надёжности — 1,96.