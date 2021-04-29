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Вратарём «Ак Барса» Рейдеборном интересуются «Спартак» и ещё два клуба КХЛ

Вратарём «Ак Барса» Рейдеборном интересуются «Спартак» и ещё два клуба КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн интересен трём клубам Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что приоритетным вариантом является московский «Спартак». Кроме того, шведом интересуются минское «Динамо» и «Сочи».

Ранее стало известно, что Рейдеборн покинет «Ак Барс». Контракт игрока действует до 30 апреля 2021 года. Он является неограниченно свободным агентом.

29-летний шведский вратарь перешёл в «Ак Барс» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 1,82 и пять матчей в плей-офф (1,68). Всего за два сезона в КХЛ он провёл 70 игр. Процент отражённых бросков — 92,3, коэффициент надёжности — 1,96.

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