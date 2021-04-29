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Толчинский ещё может получить вызов в сборную России, Ковальчук не сыграет на ЧМ

Толчинский ещё может получить вызов в сборную России, Ковальчук не сыграет на ЧМ
Хоккей / КХЛ 0
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский ещё может получить вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира – 2021.

«Решение по вызову игроков из команд-финалистов Кубка Гагарина ещё не окончательное. В частности, обсуждается вопрос с приглашением в национальную команду самого ценного игрока плей-офф Кубка Гагарина Сергея Толчинского. Илья Ковальчук не сыграет на чемпионате мира», — сказал источник.

Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

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