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Сборная Швеции обыграла Швейцарию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2021

Сборная Швеции обыграла Швейцарию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Швеции встречалась со сборной Швейцарии. Встреча прошла в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершилась победой шведской сборной со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Исак Росен, Лиам Дауэр Нильссон и Арвид Сундин. Единственную шайбу за сборную Швейцарии забросил Беньямин Бугро.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Канадой. Матчи пройдут 2 и 1 мая соответственно.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа A
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Швеция U18
Окончен
3 : 1
Швейцария U18
0:1 Бугро (Николе, Гройтер) – 22:59' (5x5)   1:1 Росен (Люселль, Робертссон) – 32:00' (5x4)   2:1 Дауэр Нильссон (Люселль, Эдвинссон) – 34:15' (5x4)   3:1 Сундин (Дауэр Нильссон, Эдвинссон) – 35:44' (5x4)
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