Сборная Швеции обыграла Швейцарию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2021
Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Швеции встречалась со сборной Швейцарии. Встреча прошла в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершилась победой шведской сборной со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Исак Росен, Лиам Дауэр Нильссон и Арвид Сундин. Единственную шайбу за сборную Швейцарии забросил Беньямин Бугро.
В следующем матче сборная Швеции сыграет с Латвией, а Швейцария встретится с Канадой. Матчи пройдут 2 и 1 мая соответственно.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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