Корте: Мичков провёл идеальный матч с Германией, снимаю перед ним шляпу

Нападающий юниорской сборной Германии Коннор Корте прокомментировал поражение в матче со сборной России (1:6) на ЮЧМ-2021 и высказался об игре российского нападающего Матвея Мичков, который оформил покер.
«Сегодня мы были не так готовы, как в прошлых матчах, особенно с США. Мы не играли просто, много теряли шайбу, а после второй пропущенной шайбы потеряли игру, упустили её из своих рук.
Мичков – очень талантливый игрок. Ещё совсем молодой, но против нас он провёл идеальный матч. Конечно, мы не хотели такого допускать, но снимаю перед ним шляпу. Отличный матч, забил красивые голы», — передаёт слова Коре корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Для сборной России это вторая победа на турнире. В стартовом матче команда обыграла США, а после этого уступила сборной Финляндии. Немцы, в свою очередь, потерпели третье поражения кряду.
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