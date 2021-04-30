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Дубль Линдхольма принёс «Калгари» победу над «Эдмонтоном»

Дубль Линдхольма принёс «Калгари» победу над «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Элиас Линдхольм, двумя ассистами отметился Мэттью Ткачук. Также шайба на счету Диллона Дюбе. Российский защитник Никита Нестеров за 20.02 на площадке заработал показатель полезности «+2».

За «Эдмонтон» единственный гол забил Джеймс Нил. Защитник Дмитрий Куликов за 16.20 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, затем «Калгари» 6 мая примет «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» 4 и 5 мая на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 06:04' (5x5)   1:1 Нил (Расселл, Арчибальд) – 13:28' (5x5)   1:2 Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 27:07' (5x5)   1:3 Дюбе (Лучич, Андерссон) – 52:08' (5x5)

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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