Дубль Линдхольма принёс «Калгари» победу над «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Элиас Линдхольм, двумя ассистами отметился Мэттью Ткачук. Также шайба на счету Диллона Дюбе. Российский защитник Никита Нестеров за 20.02 на площадке заработал показатель полезности «+2».
За «Эдмонтон» единственный гол забил Джеймс Нил. Защитник Дмитрий Куликов за 16.20 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, затем «Калгари» 6 мая примет «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» 4 и 5 мая на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 30 апреля 2021
-
06:36
-
06:00
-
05:49
-
05:38
-
05:27
-
04:57
-
04:46
-
04:38
-
04:26
-
03:43
-
03:24
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:37
-
02:30
-
02:20
-
02:00
-
01:53
-
01:28
-
01:13
- 29 апреля 2021
-
23:37
-
23:21
-
23:16
-
22:38
-
22:31
-
22:10
-
22:00
-
21:38
-
21:22
-
21:00
-
20:58