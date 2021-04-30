Дубль Линдхольма принёс «Калгари» победу над «Эдмонтоном»

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Элиас Линдхольм, двумя ассистами отметился Мэттью Ткачук. Также шайба на счету Диллона Дюбе. Российский защитник Никита Нестеров за 20.02 на площадке заработал показатель полезности «+2».

За «Эдмонтон» единственный гол забил Джеймс Нил. Защитник Дмитрий Куликов за 16.20 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, затем «Калгари» 6 мая примет «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» 4 и 5 мая на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.