Тарасенко пропустил матч с «Миннесотой» из-за травмы

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сыграл в матче регулярного чемпионата Нациоанльной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ. Речь идёт о «нижней части тела». Тренер Крэйг Беруби сказал, что ничего серьезного с россиянином не произошло. Статус возвращения россиянина — «со дня на день».
В текущем сезоне Тарасенко провёл 23 матча в НХЛ и набрал 14 очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач при покахателе полезности "-7".
Несмотря на отсутствие Тарасенко, «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме победил «Миннесоту Уайлд», счёт встречи – 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Бле, Тайлер Бозак, Марко Сканделла и Райан О’Райлли (2). Российский форвард Иван Барбашёв за 11.57 на площадке заработал показатель полезности «+1».
За «Миннесоту» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и Кирилл Капризов. Российский форвард забросил шайбу на последней минуте основного времени и перевёл игру в овертайм.
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