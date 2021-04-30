Прошкин: Мичков не хочет быть вторым Овечкиным, он хочет быть собой

Бывший российский хоккеист Виталий Прошкин прокомментировал победу сборной России в матче с Германией на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:1.



«Хорошо, что наши ребята обыграли Германию. Но яркие эмоции будут тогда, когда выиграют ЮЧМ. А пока что всё с холодной головой, чтобы не было таких осечек, как камбеки с 1:5 и поражения от финнов.



Если Мичков в 16 лет такое исполняет и если будет правильно работать — у него есть хорошее будущее. Главное — не останавливаться на достигнутом. У нас много талантливых ребят было и в 15, и в 16 лет, а потом они все куда-то пропадали.



Сравнения с Овечкиным? Сам Мичков не хочет быть кем-то вторым, он хочет быть самим собой. А сколько сравнений было с Малкиным и другими, но как были одни Овечкин и Малкин, так они и остаются.



Если наша сборная хочет выиграть, всё равно с кем встречаться. Для любителей хоккея, если будет финал Россия — Канада — круто, но если хочешь побеждать — всё равно должно быть на соперника. Неправильно подбирать себе кого-то», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Как сборной России избежать встречи с Канадой? Все расклады на плей-офф ЮЧМ-2021 Российская команда уже пробилась в четвертьфинал турнира. Но её дальнейшая судьба на данный момент остаётся запутанной.