Российская команда уже пробилась в четвертьфинал турнира. Но её дальнейшая судьба на данный момент остаётся запутанной.

Как сборной России избежать встречи с Канадой? Все расклады на плей-офф ЮЧМ-2021

Все участники плей-офф ЮЧМ определены досрочно

Ночью сборная России нанесла разгромное поражение команде Германии на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года. Третий матч россиян на групповом этапе завершился со счётом 6:1 в пользу команды Альберта Лещёва. Главным героем встречи стал 16-летний вундеркинд российского хоккея Матвей Мичков, забивший гол в стиле «лакросс» и оформивший покер. Благодаря этому успеху наша команда гарантировала себе выход в четвертьфинал мирового первенства.

Бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер! Сборная России одержала разгромную победу в матче с командой Германии, а ИИХФ лишила Матвея возможного пента-трика.

По итогам очередного игрового дня на турнире в США определились все участники стадии плей-офф.

Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. В этой группе немцы проиграли три матча из трёх и потеряли шансы на выход в плей-офф. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В этом квинтете латвийцы потерпели три поражения и досрочно заняли последнее, пятое место. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы. Таким образом, в четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём». Русский талант заставил хоккейный мир говорить о себе 16-летний вундеркинд забросил четыре шайбы за матч и вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

Положение команд в своих группах на данный момент

На предварительном этапе осталось определить окончательную расстановку команд по местам в своих группах. На данный момент российская команда занимает первую позицию в группе B, опережая сборную США по дополнительным показателям (в активе обеих сборных по 6 очков в 3 матчах). На третьем месте располагается команда Финляндии (5 очков в 2 матчах), замыкает кубковую четвёрку сборная Чехии (4 очка в 3 матчах).

Подопечным Лещёва остаётся провести последний матч на первом этапе турнира – в ночь с 1 на 2 мая россияне встретятся с чехами. В свою очередь финнам необходимо сыграть со сборными США и Германии. В случае равенства очков превалирующим критерием для определения команды, которая займёт более высокое место в группе, является очная встреча. Таким образом финнам необходимо набрать четыре очка в оставшихся двух матчах, чтобы гарантировать себе итоговое первое место в группе.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.

В параллельной группе сейчас сразу три команды имеют по шесть очков на своих счетах – это сборные Канады (после двух матчей), Швеции и Беларуси (обе – после трёх матчей). Швейцарцы набрали три очка в трёх встречах. Учитывая расписание матчей, можно с большой уверенностью уже сейчас предположить итоговое расположение команд по местам. Если не произойдёт никакого чуда, выиграет группу Канада, второй останется Швеция, на третьем месте расположится Беларусь, а замкнёт четвёрку Швейцария.

Расписание оставшихся матчей группового этапа

01.05 – Швейцария – Канада (04:00 мск);

01.05 – Финляндия – Германия (04:00);

02.05 – Латвия – Швеция (00:00);

02.05 – Россия – Чехия (00:00);

02.05 – Канада – Беларусь (04:00);

02.05 – США – Финляндия (04:00).

Расклады для сборной России на четвертьфинал ЮЧМ-2021

Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а именно победу сборной России в матче с командой Чехии (в основное время или в овертайме/серии буллитов) или поражение (в основное время или в овертайме/серии буллитов).

В случае победы в основное время россияне гарантируют себе минимум второе место, которое отправит нас на сборную Беларуси. Если финны допустят осечку (неудача в основное время) во встрече с командой США – тогда нашим соперником станет сборная Швейцарии. Необходимо заметить, что здесь и далее я рассматриваю только реальные варианты развития событий во второй группе, при которых Швейцария не должна обыгрывать Канаду, а Латвия – Швецию.

При победе за пределами основного времени возможны следующие варианты. Россияне наберут восемь очков, которые в свою очередь наберут и финны, обыграв сборную Германии в основное время. В заключительном матче группового этапа сборная США может обыграть в основное время финнов, что отправит россиян на третье место в группе и на Швецию в первом раунде плей-офф. Иначе (победа американцев за пределами основного времени) россияне займут второе место в группе.

Поражение в основное время в матче с чехами отправит сборную Россию либо на третье, либо на четвёртое место в группе. Окончательную судьбу россиян в этом случае также определит встреча команд Финляндии и США. Если финны победят американцев в основное время, то россияне останутся третьими, а звёздно-полосатые опустятся на четвёртое место. В противном случае россияне упадут на четвёртую позицию.

Если россияне проиграют Чехии не в основное время, то совершенно точно не займут четвёртое место в группе и не сыграют с Канадой в четвертьфинале. При данном раскладе вероятным соперником россиян будет команда Швеции (если США обыграет сборную Финляндии). Хотя всё те же финны любым способом могут обыграть команду США – и тогда мы окажемся на втором месте в группе, что будет означать встречу с Беларусью.

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Подводя итог всему вышесказанному, подопечные Лещёва ещё могут занять любое место в своей группе (от первого до четвёртого). И при любом исходе встречи с командой Чехии, окончательную судьбу российской команды прояснит только последний матч группового турнира, в котором американцы сыграют с финнами.

Сетка полуфиналов чемпионата мира

В полуфинале лучшая команда по итогам группового раунда встретится с худшей, а вторая сборная сыграет с третьей. Соперники будут расставлены на основании нижеизложенных критериев.

1) место в группе;

2) очки в предварительном раунде;

3) разница заброшенных и пропущенных шайб в предварительном раунде;

4) число заброшенных шайб в предварительном раунде.