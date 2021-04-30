Бадюков — о Мичкове: можно говорить и про нового Овечкина, но я уверен, что растёт звезда

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал победу сборной России в матче с Германией на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:1.



«Победили в том матче, в котором должны это делать. Уже намного лучше сыграли, было колоссальное преимущество по броскам. Иванов хорошо сыграл, было 17 бросков по его воротам. Хороший второй период, преимущество в мастерстве сказалось. Повторюсь, немцев должны были обыгрывать.



Хочу отметить Мичкова, который разрывает. Матвей — лучший бомбардир при том, что он на два года младше всех основных соперников. У нас очень хорошее поколение, я этому рад. Мичков выделяется своей жадностью. Показатель — даже не его красивая шайба, а его шайба в большинстве из-под ноги, это говорит о том, что парень играет на кураже, чувствует себя главной фигурой в эпизоде, старается действовать креативно, надеюсь, будет продолжать. Скауты уже сидят и потирают руки, понимая, кто растёт. Хорошо, что у него контракт серьёзный, долгий, будет расти в России. Можно говорить и про нового Овечкина, но я уверен, что растёт звезда. Боюсь сглазить, но, судя по его спортивному характеру, это один из лучших игроков атакующего плана в будущем.



Я считаю, что сборная России – один из фаворитов ЮЧМ. Не знаю, как сложится дальше, но, повторюсь, в этом году у нас очень хорошее поколение. Не хотелось бы в начале плей-офф встретиться с канадцами. Хочу увидеть их в финале с нами», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Как сборной России избежать встречи с Канадой? Все расклады на плей-офф ЮЧМ-2021 Российская команда уже пробилась в четвертьфинал турнира. Но её дальнейшая судьба на данный момент остаётся запутанной.