Бадюков — о Мичкове: можно говорить и про нового Овечкина, но я уверен, что растёт звезда

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал победу сборной России в матче с Германией на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:1.
«Победили в том матче, в котором должны это делать. Уже намного лучше сыграли, было колоссальное преимущество по броскам. Иванов хорошо сыграл, было 17 бросков по его воротам. Хороший второй период, преимущество в мастерстве сказалось. Повторюсь, немцев должны были обыгрывать.
Хочу отметить Мичкова, который разрывает. Матвей — лучший бомбардир при том, что он на два года младше всех основных соперников. У нас очень хорошее поколение, я этому рад. Мичков выделяется своей жадностью. Показатель — даже не его красивая шайба, а его шайба в большинстве из-под ноги, это говорит о том, что парень играет на кураже, чувствует себя главной фигурой в эпизоде, старается действовать креативно, надеюсь, будет продолжать. Скауты уже сидят и потирают руки, понимая, кто растёт. Хорошо, что у него контракт серьёзный, долгий, будет расти в России. Можно говорить и про нового Овечкина, но я уверен, что растёт звезда. Боюсь сглазить, но, судя по его спортивному характеру, это один из лучших игроков атакующего плана в будущем.
Я считаю, что сборная России – один из фаворитов ЮЧМ. Не знаю, как сложится дальше, но, повторюсь, в этом году у нас очень хорошее поколение. Не хотелось бы в начале плей-офф встретиться с канадцами. Хочу увидеть их в финале с нами», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 30 апреля 2021
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