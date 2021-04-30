Гимаев: Мичков может вырасти в Овечкина

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу сборной России в матче с Германией на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:1.
«В принципе, Матвей Мичков это наш сильнейший игрок. Я и ждал таких подвигов в его исполнении. Он показывает не по годам зрелый хоккей на данный момент. Уже сейчас можно сказать, что это игрок, который потенциально будет звездой. Посмотрим, как он проявит себя в играх на вылет, но на данный момент, — это игрок, который может вырасти в того же Овечкина. Сейчас их можно сравнивать, прежде всего, по результативности, четыре шайбы забрасывает в одном матче на ЮЧМ. Овечкин в юниорском и молодежном хоккее показывал игру высокого класса, тоже самое делает и Матвей.
Эта команда — одна из самых лучших за последний сезон, которая реально может побороться за золото. Не хотелось бы играть в начале плей-офф с одной из самых сильных команд – Канадой. Если мы рассчитываем на золотые медали, то нам рано или поздно придется с ними столкнуться. Хотелось бы сыграть с ними попозже. Ну, если встретимся раньше, то ничего страшного», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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