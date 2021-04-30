«Не бывает одинаковых отпечатков пальцев». Плющев — о сравнениях Мичкова с Овечкиным

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России в матче с Германией на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:1.



«Вообще такие сборные, как Германия, громят под 12, на всякий случай. А так, сыграли спокойно и без нервов, но основные игры впереди.



Если говорить о Мичкове, он уже давно на карандаше у специалистов. Он не только на ЮЧМ себя хорошо проявляет, но и во внутреннем чемпионате показывал отличный хоккей. У него всё впереди.



Я никогда никого ни с кем не сравниваю. Каждый игрок — индивидуален, самобытный и личность. Не бывает одинаковых отпечатков пальцев, точно так же нет одинаковых игроков. У каждого свой талант и трудолюбие. А сравнивать у нас в стране любят. У нас многих сравнивали с Ильёй Ковальчуком, но только я не помню, чтобы появился второй Илья. Также у нас сравнивали всех с Фетисовым и Харламовым, но их вторых тоже не нашлось. Мичков — интересный парень, пока что маленькая личность, но дай бог, чтобы он вырос в большую личность и звезду.



С кем нашей сборной предпочтительнее играть в плей-офф? Команда, которая ставит перед собой задачу победы на ЮЧМ, не должна себе выбирать соперников, негоже. Если ты идёшь к цели — иди. А говорить, что нам лучше сыграть с тем-то или тем-то — это удел Германии, Швейцарии, но не наш», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Как сборной России избежать встречи с Канадой? Все расклады на плей-офф ЮЧМ-2021 Российская команда уже пробилась в четвертьфинал турнира. Но её дальнейшая судьба на данный момент остаётся запутанной.