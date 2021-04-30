Гусев пропустил матч «Флориды» с «Чикаго» по решению тренера

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Никита Гусев пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» по решению тренера, сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Дуорк.



Гусев дебютировал в составе «Флориды» в нынешнем сезоне. Россиянин принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности «-14». Из них восемь встреч он провёл в составе «Флориды», набрав 3 (0+3) очка.



Гусев начинал этот сезон в составе «Нью-Джерси Дэвилз». 10 апреля 2021 года он прошёл процедуру безусловного драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом, после чего подписал контракт с «Пантерз».



Напомним, что Никита Гусев перешёл в НХЛ в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил четыре шайбы и отдал восемь передач, набрав 12 очков за турнир.

«Тренер «Нью-Джерси» не искал подход к Гусеву. Это уникальный игрок, таких в НХЛ немного» Обозреватель The Athletic Кори Масисак объясняет, почему второй сезон Никиты в «Дэвилз» закончился расторжением контракта.