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Бабаев: проблем с визами США для спортсменов не будет, многие получают их в других странах

Бабаев: проблем с визами США для спортсменов не будет, многие получают их в других странах
Хоккей / НХЛ 0
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался на тему возможных проблем с визами у российских спортсменов на фоне последних событий.

Напомним, ранее посольство США в Москве объявило, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян. Решение посольства США может привести к тому, что российские спортсмены, которые в настоящий момент не имеют американской визы, не смогут принять участие ни в одном соревновании на территории США.

«Визы же перестанут выдавать только на территории России. У меня многие ребята получают визу в других странах. Приезжают в любую страну, где есть доступ, и ставят рабочую визу. Никаких проблем для спортсменов не будет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз. Это может затронуть спортсменов
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