Бабаев: проблем с визами США для спортсменов не будет, многие получают их в других странах

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался на тему возможных проблем с визами у российских спортсменов на фоне последних событий.



Напомним, ранее посольство США в Москве объявило, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян. Решение посольства США может привести к тому, что российские спортсмены, которые в настоящий момент не имеют американской визы, не смогут принять участие ни в одном соревновании на территории США.



«Визы же перестанут выдавать только на территории России. У меня многие ребята получают визу в других странах. Приезжают в любую страну, где есть доступ, и ставят рабочую визу. Никаких проблем для спортсменов не будет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.