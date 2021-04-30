Бабаев: проблем с визами США для спортсменов не будет, многие получают их в других странах

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался на тему возможных проблем с визами у российских спортсменов на фоне последних событий.
Напомним, ранее посольство США в Москве объявило, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян. Решение посольства США может привести к тому, что российские спортсмены, которые в настоящий момент не имеют американской визы, не смогут принять участие ни в одном соревновании на территории США.
«Визы же перестанут выдавать только на территории России. У меня многие ребята получают визу в других странах. Приезжают в любую страну, где есть доступ, и ставят рабочую визу. Никаких проблем для спортсменов не будет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 30 апреля 2021
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:09
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:49
-
09:59
-
09:55
-
09:35
-
08:44
-
08:39
-
07:11
-
07:04
-
06:36
-
06:00
-
05:49
-
05:38
-
05:27
-
04:57
-
04:46
-
04:38
-
04:26
-
03:43
-
03:24
-
03:24
-
03:11
-
03:05