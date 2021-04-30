«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Квартальновым

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Соглашение подписано по схеме «1+1» – до конца сезона-2022/2023 в случае успешного выступления команды. Под руководством Квартальнова «Ак Барс» два года подряд выигрывал Восточную конференцию в регулярном чемпионате и становился лучшей командой лиги по очкам, набранным в домашних матчах.
В сезоне-2019/2020 казанцы установили клубный рекорд по количеству побед за одну регулярку, выиграв 44 матча. «Барсы» забросили 178 и 185 шайб в двух последних регулярных чемпионатах – это самые результативные сезоны с 2011 года.
«Руководство «Ак Барса» удовлетворено подходом Дмитрия Квартальнова к работе. Его философия соотносится со стратегическими целями клуба по развитию молодёжи и привлечению в команду собственных воспитанников. Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата», — прокомментировал продление контракта генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.
- 30 апреля 2021
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