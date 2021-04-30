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«Локомотив» продлил контракты с Тювилиным, Сигориным, Абросимовым и Чефановым

«Локомотив» продлил контракты с Тювилиным, Сигориным, Абросимовым и Чефановым
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Локомотив» продлил контракты с защитниками Дмитрием Тювилиным и Семёном Сигориным, а также нападающими Русланом Абросимовым и Ильёй Чефановым, сообщает пресс-служба команды. Соглашения будут действовать до окончания сезона 2022/2023.

Ни один из этих хоккеистов не играл в матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял четвёртое место в таблице Западной конференции. В плей-офф ярославцы обыграли в 1/4 финала конференции «Йокерит» (4-0) и уступили ЦСКА в семи матчах.

Напомним, что ранее ярославцы продлили контракт с форвардами Артёмом Ильенко, Егором Авериным и Денисом Алексеевым, а также защитниками Максимом Осиповым, Никитой Черепановым и Рушаном Рафиковым.

«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным
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