«Амур» продлил контракт с голкипером Аликиным

Голкипер «Амура» Евгений Аликин продлил контракт с «Амуром» на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Всего в составе «Амура» Аликин провёл 122 матча.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги голкипер провёл 35 игр в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут. В прошлом сезоне вратарь повторил клубный рекорд в КХЛ, сыграв в семи матчах на ноль.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Ранее вратарь выступал за «Молот-Прикамье», «Буран» и «Сокол».

Также сегодня «Амур» продлил контракты с защитниками Сергеем Терещенко и Глебом Корягиным.

Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.