«Амур» продлил контракт с голкипером Аликиным

Голкипер «Амура» Евгений Аликин продлил контракт с «Амуром» на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Всего в составе «Амура» Аликин провёл 122 матча.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги голкипер провёл 35 игр в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут. В прошлом сезоне вратарь повторил клубный рекорд в КХЛ, сыграв в семи матчах на ноль.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Ранее вратарь выступал за «Молот-Прикамье», «Буран» и «Сокол».
Также сегодня «Амур» продлил контракты с защитниками Сергеем Терещенко и Глебом Корягиным.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
- 30 апреля 2021
-
17:18
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:31
-
15:59
-
15:52
-
15:45
-
15:33
-
14:56
-
14:54
-
14:46
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:09
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:49
-
09:59
-
09:55
-
09:35
-
08:44
-
08:39
-
07:11