Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью

Сегодня, 30 апреля, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Начало — в 18:45 мск.



Яковлев — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Сафонов;

Лямкин — Юдин, Моисеев — Красковский — Коршков;

Дронов — Ожиганов, Подколзин — Морозов — Э. Галимов;

Хафизуллин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кукштель.



Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.



Напомним, что 30 апреля и 1 мая в городе Биль сборная России проведёт два матча со швейцарцами.

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.