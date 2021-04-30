Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью

Сегодня, 30 апреля, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Начало — в 18:45 мск.
Яковлев — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Сафонов;
Лямкин — Юдин, Моисеев — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, Подколзин — Морозов — Э. Галимов;
Хафизуллин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кукштель.
Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.
Напомним, что 30 апреля и 1 мая в городе Биль сборная России проведёт два матча со швейцарцами.
Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
- 30 апреля 2021
-
17:34
-
17:24
-
17:18
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:31
-
15:59
-
15:52
-
15:45
-
15:33
-
14:56
-
14:54
-
14:46
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:09
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:49
-
09:59
-
09:55
-
09:35
-
08:44