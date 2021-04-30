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Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью

Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью
Хоккей / Евротур 0
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Сегодня, 30 апреля, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Начало — в 18:45 мск.

Яковлев — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Сафонов;
Лямкин — Юдин, Моисеев — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, Подколзин — Морозов — Э. Галимов;
Хафизуллин, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Кукштель.

Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.

Напомним, что 30 апреля и 1 мая в городе Биль сборная России проведёт два матча со швейцарцами.

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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