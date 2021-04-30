Минское «Динамо» продлило контракт с лучшим снайпером команды в плей-офф Варфоломеевым
Минское «Динамо» продлило контракт с лучшим снайпером команды в Кубке Гагарина — 2021 форвардом Павлом Варфоломеевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт минчан.
Форвард выступает за «Динамо» с декабря 2020 года. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл за динамовцев 14 матчей, забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В плей-офф у Варфоломеева четыре гола в четырёх встречах.
По ходу сезона-2020/2021 форвард выступал в КХЛ за «Витязь» и в Высшей хоккейной лиге за ХК «Рязань».
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» с 67 очками заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где уступило СКА (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.
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