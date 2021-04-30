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Сиэтлский «Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ

Сиэтлский «Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Сиэтлский «Кракен» завершил процедуру лицензирования и официально присоединился к Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ в своём «твиттере».

«От имени Совета управляющих я рад официально поприветствовать в НХЛ «Сиэтл Кракен» в качестве 32-го клуба лиги. Поздравляю Дэвида Бондермана, его семью, партнёров, всю организацию «Сиэтл Кракен», город Сиэтл и болельщиков клуба», — цитирует комиссара НХЛ Гарри Бэтмана «твиттер» пресс-службы лиги.

Напомним, что ранее известный в Сиэтле панк-рок-бар Kraken хотел взыскать с клуба «Сиэтл Кракен» $ 3,5 млн за причинённый своему бренду ущерб.

Представители бара уже подали иск в Верховный суд округа Кинг, утверждая, что новый клуб НХЛ нарушил их права на товарный знак и повредил репутации заведения.

Речь идёт не только об использовании названия, но и о планах клуба открыть ресторан под названием Kraken Bar & Grill.

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